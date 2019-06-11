Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске
Контрольно-счетная палата изучает, как расходуются бюджетные деньги
Глава КСП Алексей Лошкин объявил о внеплановой проверке Фонда обязательного медицинского страхования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
Изменить размер текста:
Внеплановая проверка Фонда обязательного медицинского страхования в Челябинской области стартовала 10 июня. Контрольно-счетная палата начала ее по постановлению депутатов Законодательного собрания региона. Об этом сообщает издание «ЧелябинскСегодня» со ссылкой на главу КСП Алексея Лошкина.
— В последний раз, если не ошибаюсь, ФОМС проверяли 10 лет назад. Работа только началась, поэтому говорить о каких-либо результатах пока рано, — заявил Лошкин.
ТФОМС Челябинской области возглавляет Ирина Михалевская. Сотрудники КСП проверят, как в ее ведомстве расходуют бюджетные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU