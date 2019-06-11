2019-06-11T11:33:40+03:00
Общество

Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске

Контрольно-счетная палата изучает, как расходуются бюджетные деньги
Сергей УФИМЦЕВ
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Глава КСП Алексей Лошкин объявил о внеплановой проверке Фонда обязательного медицинского страхования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Глава КСП Алексей Лошкин объявил о внеплановой проверке Фонда обязательного медицинского страхования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Внеплановая проверка Фонда обязательного медицинского страхования в Челябинской области стартовала 10 июня. Контрольно-счетная палата начала ее по постановлению депутатов Законодательного собрания региона. Об этом сообщает издание «ЧелябинскСегодня» со ссылкой на главу КСП Алексея Лошкина.

— В последний раз, если не ошибаюсь, ФОМС проверяли 10 лет назад. Работа только началась, поэтому говорить о каких-либо результатах пока рано, — заявил Лошкин.

ТФОМС Челябинской области возглавляет Ирина Михалевская. Сотрудники КСП проверят, как в ее ведомстве расходуют бюджетные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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