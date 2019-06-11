2019-06-11T13:36:41+03:00
Общество

ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сразу 15 стобалльников по профильной математике

В прошлом году их было гораздо меньше
Лидия ПЕСКОВА
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позади один из самых сложных экзаменов - ЕГЭ по профильной математике.позади один из самых сложных экзаменов - ЕГЭ по профильной математике.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Учителя, чиновники ликуют: стали известные результаты ЕГЭ по профильной математике, которую выпускники одиннадцатых классов сдавали 29 мая. На Южном Урале сразу 15 школьников сдали тест на сто баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Профильную математику сдавали 7,9 тысяч человек, 96% из них успешно справились с экзаменом. Каждый второй набрал больше 60 баллов, а 15 школьников набрали наивысший балл — сто. В прошлом году стобалльников было шестеро, — рассказала исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В этом году выпускники не могли регистрироваться одновременно на экзамен базового и профильного уровней. На экзамен по профильной математике в основном пришли те, кто уверен в своих силах и планирует поступать в профильные вузы.

Если вас не устроил полученный балл, подать апелляцию можно 13 и 14 июня.

Напоминаем, на время государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия»: +7 (351) 263-25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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