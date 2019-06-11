Известного врача из Челябинска задержали за взятку турпутевкой

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-11T14:12:38+03:00

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В Челябинске задержан руководитель одного из отделений Челябинской областной клинической больницы. Он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По версии следствия, врач помог организовать аукцион таким образом, чтобы его выиграла нужная фирма.

— Подтверждаем задержание должностного лица больницы и возбуждение уголовного дела, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Пункт статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

По данным СМИ, задержанным может быть Леонид Полляк. Лауреат множества премий, обладатель благодарностей и наград от разных ведомств за свою медицинскую практику. Якобы коммерческая фирма оплатила ему туристическую поездку, а взамен получила возможность заключить контракт на поставку оборудования.

Журналист КП-Челябинск позвонил на личный телефон врача, однако сотовый отключен.

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ИСТОЧНИК KP.RU