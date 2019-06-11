2019-06-11T14:12:38+03:00
Общество

Известного врача из Челябинска задержали за взятку турпутевкой

Возбуждено уголовное дело
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Кандидата медицинских наук Леонид Наумович, якобы, подозревают во взятке.Кандидата медицинских наук Леонид Наумович, якобы, подозревают во взятке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинске задержан руководитель одного из отделений Челябинской областной клинической больницы. Он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По версии следствия, врач помог организовать аукцион таким образом, чтобы его выиграла нужная фирма.

— Подтверждаем задержание должностного лица больницы и возбуждение уголовного дела, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Пункт статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

По данным СМИ, задержанным может быть Леонид Полляк. Лауреат множества премий, обладатель благодарностей и наград от разных ведомств за свою медицинскую практику. Якобы коммерческая фирма оплатила ему туристическую поездку, а взамен получила возможность заключить контракт на поставку оборудования.

Журналист КП-Челябинск позвонил на личный телефон врача, однако сотовый отключен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Текслер отреагировал на скандал в магнитогорской школе-интернате
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сразу 15 стобалльников по профильной математике
Росгвардейцы на один день сменят форму на обмундирование царской армии в Челябинске
Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского
Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске
В ЧелГУ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»
Врач-акушер из Челябинской области получила условный срок за смерть ребенка в утробе матери
Скандал в Магнитогорске: воспитанницы интерната рассказали об изнасилованиях
Челябинские ученые придумали «съедобный» пластик
ОГЭ-2019 в Челябинской области: русский и обществознание многие сдали на «4» и «5»
В Челябинской области восьмилетнего мальчика убило током на глазах у матери
Река красного цвета напугала жителей Челябинской области
Большегрузы разрушили самую длинную в Челябинской области велодорожку
Mastercard Platinum c CashBack в Челябинвестбанке: карт становится больше, комиссий — меньше
Жительница Магнитогорска вместе с ребенком сорвалась с подъемника на канатной дороге
Алексей Текслер призвал к борьбе с коррупцией в Миассе
В Зауралье Супермен закидал фекалиями камеру-треногу и ее охранника
Житель Зауралья украл песок с городского пляжа
«Устали вставлять стекла»: магнитогорские коммунальщики заложили окна в подъездах кирпичом
Старушка сама покрасила фасад многоэтажки в Челябинской области
В центре Копейска вспенился фонтан
Жителей Челябинска насмешил енот, который пытался попасть в пивной магазин
«Отказала в интиме»: пьяный посетитель напал на администратора сауны в Челябинской области
Следователи проводят проверку после травмирования ребенка на качелях в Челябинске
СК возбудил уголовное дело после опрокидывания фритюрницы с кипящим маслом на детей в Челябинской области
Житель Челябинска упал в яму с кипятком возле подъезда
Мало штрафов! Депутаты раскритиковали работу административной комиссии Челябинска