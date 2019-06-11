Алексей Текслер отреагировал на скандал в магнитогорской школе-интернате
В школе-интернате Магнитогорска, где обучаются дети с психическими расстройствами, случилось ЧП. Вскрылись случаи сексуального насилия над подростками.
По версии следствия, 14-летний воспитанник надругался над девочками 14 и 13 лет. Все случилось еще в феврале, но рассказать о пережитом вслух школьницы решились только сейчас.
Подозреваемого в преступлении вычислили оперативники.
— Возбуждено уголовное дело против половой неприкосновенности детей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Глава региона Алексей Текслер проинформирован о случившемся. Он созвонился с руководителем Следственного Управления по Челябинской области СК РФ Денисом Чернятьевым. Есть договоренность о том, что следственным органам будет оказана помощь в установлении обстоятельств произошедшего.
Глава региона поручил провести служебную проверку в учреждении, по ее результатам будут приняты меры.
Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU