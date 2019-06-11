Эксперты нашли самую дорогую квартиру в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-11T17:19:28+03:00

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В Челябинске составлен топ-3 элитной недвижимости. Эксперты «Авито» пролистали объявления о продаже квартир и выбрали самые дорогие.

Первое место заняла четырехкомнатная квартира общей площадью 272 квадратных метра. Она находится на улице Кирова и стоит 48 млн рублей. Судя по фото, интерьер выглядит дорого, стильно, изыскано. В квартире есть спальня с двумя ванными комнатами, детская с выходом на балкон, гостиная, кабинет, будуар, и три гардеробных.

Фото: avito.ru

На втором месте — пятикомнатная квартира в том же доме площадь в 300 квадратных метров. Она продается за 29,95 млн рублей. Хозяев выдает пристрастие к массивной итальянской мебели в классическом стиле. Во всех комнатах дизайнерский ремонт. Кроме того, в «элитке» есть финская сауна.

Фото: avito.ru

Замыкает топ-3 пятикомнатная квартира на улице Сони Кривой общей площадью 270 «квадратов». Три спальни, гостиная, кабинет и кухня-столовая обойдутся покупателю в 27 млн рублей. Отделка интерьера выполнена из натуральных материалов. И что немаловажно, квартира имеет свой отдельный вход.

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ИСТОЧНИК KP.RU