В Челябинской области пенсионеру пришили отрезанные «болгаркой» пальцы

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-11T18:21:27+03:00

При таких травмах очень важно вовремя доставить больного к медикам Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Садовод из Магнитогорска из-за неосторожного обращения о шлифовальной машинкой лишился 4-х пальцев на руке.

ЧП произошло в начале мая. Мужчина делал ремонт на своем садовом участке - орудовал «болгаркой». Неожиданно инструмент наткнулся на гвоздь. Машинку вырвало из рук. Диск опустился на пальцы.

За помощью пенсионер обратился к соседу по саду. Служащий в полиции Сергей Кузнецов сразу понял, что действовать надо быстро. Перевязав бедолагу, он усадил его в свою машину и помчался в больницу.

По дороге садовод начал терять сознание. Однако Кузнецов вовремя успел передать его врачам. Операция прошла успешно. Хирурги пришили все четыре пальца.

— На днях к нам поступило благодарственное письмо от пенсионера, которого спас наш коллега. Кроме того за своевременно оказанную помощь оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Сергей Кузнецов награжден Почетной грамотой, — рассказали в магнитогорском линейном отделе полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU