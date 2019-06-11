В Челябинской области пенсионеру пришили отрезанные «болгаркой» пальцы
Садовод из Магнитогорска из-за неосторожного обращения о шлифовальной машинкой лишился 4-х пальцев на руке.
ЧП произошло в начале мая. Мужчина делал ремонт на своем садовом участке - орудовал «болгаркой». Неожиданно инструмент наткнулся на гвоздь. Машинку вырвало из рук. Диск опустился на пальцы.
За помощью пенсионер обратился к соседу по саду. Служащий в полиции Сергей Кузнецов сразу понял, что действовать надо быстро. Перевязав бедолагу, он усадил его в свою машину и помчался в больницу.
По дороге садовод начал терять сознание. Однако Кузнецов вовремя успел передать его врачам. Операция прошла успешно. Хирурги пришили все четыре пальца.
— На днях к нам поступило благодарственное письмо от пенсионера, которого спас наш коллега. Кроме того за своевременно оказанную помощь оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Сергей Кузнецов награжден Почетной грамотой, — рассказали в магнитогорском линейном отделе полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU