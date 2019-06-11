«Погладить не получится» в Челябинске пройдет фестиваль ёжиков
Ёжики различных пород вместе с хозяевами приедут в Челябинск из Нижнего Новгорода.
Необычное мероприятие называется «Ежик Party — 2019». В Челябинске оно пройдет в первый раз. Африканские и лесные ежи вряд ли оставят кого-то равнодушными. С ними можно будет сделать селфи, а также узнать о зверьках много нового и интересного.
— Первая встреча любителей ежиков прошла два года назад в Москве. Позже «ежатники» организовали тур по российским городам. В списке: Екатеринбург, Минск и Муром, — рассказывают организаторы фестиваля.
В Челябинске «Ежик Party-2019» состоится в парке Гагарина 16 июня в 14:00. Посетить его могут все желающие.
— Обращаем внимание, что ежик не котенок, — добавляют организаторы. — Погладить его не получится.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU