2019-06-11T22:55:58+03:00
Происшествия

«Апокалипсис какой-то!»: жители Тополиной аллеи в Челябинске остались без электричества

В это же время отключили горячую воду
Андрей СОКОЛОВ
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Тополинка погрузилась во тьму. Фото: Александра Романова, соцсетиТополинка погрузилась во тьму. Фото: Александра Романова, соцсети
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ЧП случилось 11 июня в 22 часа: «Тополинка» неожиданно погрузилось во тьму.

— До аварийки не дозвониться. Просто отключили телефоны. Куда жаловаться? — пишут местные жители в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в ВК.

— Я думаю, они ничего не отключали. Просто столько желающих до них дозвониться, что телефон не выдерживает, — отвечает подписчик группы Виталий Латыпов.

— А у меня, пока я была в душе, еще и воду горячую отключили, — посетовала Татьяна Дроздова.

— А у меня осталось 26 % зарядки на телефоне. Уже 25… Без воды, без света… Апокалипсис какой-то! — прокомментировал Роман Мамедов.

По телефону 112 о причинах отключения электричества говорят: пожар в трансформаторной будке.

Пожарные быстро потушили пламя. Медицинская помощь подъехавших врачей скорой помощи никому не понадобилась. Но на восстановление работы электросетей требуется время.

Через час после пожара на Тополинке начали давать электричество. Но повезло пока далеко не всем. По состоянию на 00:45 12 июня еще многие дома остаются без электричества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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