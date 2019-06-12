В Челябинске стартовал ремонт дорог

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-12T07:35:42+03:00

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С опозданием на месяц в городе начался-таки сезон дорожных ремонтов. Именно из-за этой проволочки глава региона Алексей Текслер уволил начальника Управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина.

Впервые за долгое время в городе новый подрядчик — компания «Нижавтодорстрой». Но в Челябинской области он уже работали. Например, на участке трассы М5 около Сатки.

Пока в город пришла не вся техника. Ремонт стартовал на участке дороги около поселка Благодатово. Из-за ограничения во времени (все работы должны быть завершены до середины октября) подрядчик обещал работать почти круглосуточно — весь световой день. Планируется выводить на дороги около 80 человек и по необходимости привлекать свежие силы из Челябинска.

Алексей Текслер акцентировал внимание на качестве. Сказал, что впервые за долгие годы этому будет уделено повышенное внимание.

Алексей Текслер пообщался с дорожникамиФото: Инна КУМЕЙКО

Беда на дорогах — колодцы. Уже через некоторое время они приходят в негодность и проваливаются в дорогу. Подрядчик пообещал делать колодцы параллельно укладке нового полотна, и чтобы все было крепко.

В списке программы ремонтов на 2019 год — 18 участков главных улиц Челябинска во всех районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU