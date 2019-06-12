2019-06-12T08:19:09+03:00
Общество

Прямые авиарейсы из Челябинска в Батуми закрылись, так и не начавшись

Авиакомпания назвала причины
Андрей СОКОЛОВ
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Челябинцы предпочитают Грузии Турцию и СочиЧелябинцы предпочитают Грузии Турцию и СочиФото: Иван ВИСЛОВ
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Грузия — популярное направление у туристов сегодня. Поэтому открытие прямого авиасообщения между Челябинском и Батуми выглядело логично. «Комсомолка» писала о том, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает такие рейсы с 23 июня. Она ожидалоа хороший спрос и открыла продажу. Стоимость перелета туда и обратно начиналась от 20 440 рублей, в зависимости от курса евро. Однако, ожидания не оправдались.

— По рейсу Челябинск—Батуми авиакомпания ожидала порядка 70-80% загрузки кресел, то есть аналогичную загрузку, какая была из Казани и Перми в Батуми в 2018 году. В связи с невостребованностью данного направления рейс был отменен, — сообщает “Ъ-Южный Урал”.

По словам экспертов, эта проблема характерна и для других российских городов, жители которых больше предпочитают российский курорт Сочи и заграничную Анталью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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