Прямые авиарейсы из Челябинска в Батуми закрылись, так и не начавшись
Грузия — популярное направление у туристов сегодня. Поэтому открытие прямого авиасообщения между Челябинском и Батуми выглядело логично. «Комсомолка» писала о том, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает такие рейсы с 23 июня. Она ожидалоа хороший спрос и открыла продажу. Стоимость перелета туда и обратно начиналась от 20 440 рублей, в зависимости от курса евро. Однако, ожидания не оправдались.
— По рейсу Челябинск—Батуми авиакомпания ожидала порядка 70-80% загрузки кресел, то есть аналогичную загрузку, какая была из Казани и Перми в Батуми в 2018 году. В связи с невостребованностью данного направления рейс был отменен, — сообщает “Ъ-Южный Урал”.
По словам экспертов, эта проблема характерна и для других российских городов, жители которых больше предпочитают российский курорт Сочи и заграничную Анталью.
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ИСТОЧНИК KP.RU