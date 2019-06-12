В дороги Челябинска вложат более 1,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-12T08:25:17+03:00

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Кроме 870 млн руб. по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в реконструкцию центральных улиц города вложат еще 800 млн руб. Для подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС. Речь — о Центральном, Советском и Калининском районах, где этим летом начнут благоустраиваться скверы. Например, бульвар по пр. Ленина от студенческой поликлиники до ул Воровского. Или наберережная на Миассе от Исторического музея до филармонии. Или сквер на Университетской набережной. Тротуары прилегающих улиц вымостят, озеленят. Обещают взяться и за тротуары. Об этом журналистам сообщила первый замглавы города Наталья Котова.

Держит тему круглогодичного обслуживания тротуаров в поле зрения и глава региона Алексей Текслер. Он подчеркивает, что содержание и состояние пешеходных дорожек в городе должно быть безупречным.

— В следующем году семь районов Челябинска за счет перераспределения поступлений земельного налога получат 500 млн руб. В том числе, на тротуары, — подчеркнул Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU