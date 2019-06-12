Полицейского арестовали за интимную переписку с подростком в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-12T08:44:10+03:00

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Это статья «Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних». И максимальный срок по ней — 12 лет лишения свободы. Меру пресечения подозреваемому избрали во вторник, 12 июня. Экс-полицейского из Миасса взяли под стражу. Планируется, что расследование займет пару месяцев, после чего будет объявлен приговор.

Стража порядка задержал отдел собственной безопасности МВД. Мужчину подозревают в неприличной переписке с 14-летним мальчишкой. По информации в СМИ, следователь отдела полиции Миасса просил подростка прислать ему интимные фотографии. Подробности пока не разглашаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU