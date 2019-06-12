Челябинск ждет массовое отключение электроэнергии
Обесточивать Челябинск будут по субботам: 15 и 22 июня. МРСК Урала — компания, которая осуществляет передачу электроэнергии — отключит свет не только в жилых домах, но и в социальных учреждениях, ТРК, офисах и пр. Поэтому выбор пал на выходные дни. Причина отключения: демонтаж грозозащитного троса.
15 июня с 1:30 до 11:00 электроэнергии не будет
* в Центральном районе: участок, ограниченный улицами Коммуны, Энгельса и пр. Ленина, а также Свердловский пр., а также участок ул. Воровского — ул. Худякова — ул. Лесопарковая.
* в Калининском районе: участок, ограниченный пр. Победы — ул. Краснознаменная — ул. Косарева — ул. Северо-Крымская — ул. Труда — Свердловский пр. — Братьев Кашириных, ул. Герцена.
22 июня с 1:30 до 8:00 электроэнергии не будет
* на участке, ограниченном улицами: Новоградский пр. — ул. Северо-Западная Околица — ул. Городская — ул. Салавата Юлаева — ул. Чичерина — Комсомольский пр. и ул. 40 лет Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU