На Урал идет холод со снегом. Чего ждать Челябинску?

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-12T09:32:58+03:00

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В середине июня Урал накроет сильный холодный циклон, который идет из Скандинавии. В него еще и арктический ветер добавится. В общем, до свидания, лето, достаем пуховики! Синоптики говорят о резком похолодании: ночных заморозках, дождях и даже мокром снеге. Местами температура воздуха опустится до -2 градусов Цельсия. Больше всего не повезет Свердловской области. Но циклон заденет и Южный Урал.

В Челябинской области летняя жара сменится прохладой уже в четверг 13 июня: +8 — +17 градусов Цельсия и дожди. Да еще и порывы ветра до 15 метров в секунду. Все это безобразие продлится почти неделю. С 19 июня столбик термометра вновь поднимется выше 24 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU