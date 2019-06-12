2019-06-12T09:32:58+03:00
Общество

На Урал идет холод со снегом. Чего ждать Челябинску?

Погода испортится уже 13 июня
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
В середине июня обещают дождь и даже снег!В середине июня обещают дождь и даже снег!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В середине июня Урал накроет сильный холодный циклон, который идет из Скандинавии. В него еще и арктический ветер добавится. В общем, до свидания, лето, достаем пуховики! Синоптики говорят о резком похолодании: ночных заморозках, дождях и даже мокром снеге. Местами температура воздуха опустится до -2 градусов Цельсия. Больше всего не повезет Свердловской области. Но циклон заденет и Южный Урал.

В Челябинской области летняя жара сменится прохладой уже в четверг 13 июня: +8 — +17 градусов Цельсия и дожди. Да еще и порывы ветра до 15 метров в секунду. Все это безобразие продлится почти неделю. С 19 июня столбик термометра вновь поднимется выше 24 градусов Цельсия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство девятиклассников Челябинской области сдали ОГЭ по русскому языку на «хорошо» и «отлично»
Челябинцы могут бесплатно увидеть уникальные фотографии
Челябинск ждет массовое отключение электроэнергии
Полицейского арестовали за интимную переписку с подростком в Челябинской области
В дороги Челябинска вложат более 1,6 млн рублей
Прямые авиарейсы из Челябинска в Батуми закрылись, так и не начавшись
В Челябинске стартовал ремонт дорог
«Апокалипсис какой-то!»: жители Тополиной аллеи в Челябинске остались без электричества
Пьяная мать не доглядела: малыш выпал из окна в Ленинском районе Челябинска
«Погладить не получится» в Челябинске пройдет фестиваль ёжиков
В Челябинской области пенсионеру пришили отрезанные «болгаркой» пальцы
Эксперты нашли самую дорогую квартиру в Челябинске
Алексей Текслер отреагировал на скандал в магнитогорской школе-интернате
Известного врача из Челябинска задержали за взятку турпутевкой
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сразу 15 стобалльников по профильной математике
Росгвардейцы на один день сменят форму на обмундирование царской армии в Челябинске
Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского
Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске
В ЧелГУ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»
Врач-акушер из Челябинской области получила условный срок за смерть ребенка в утробе матери