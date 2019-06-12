2019-06-12T11:44:26+03:00
Общество

Челябинцы могут бесплатно увидеть уникальные фотографии

В городе пройдет юбилейный международный «Фотофест»
Андрей СОКОЛОВ
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Красивые кадры подводной съемки можно увидеть в краеведческом музее Челябинска. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"Красивые кадры подводной съемки можно увидеть в краеведческом музее Челябинска. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"
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Открытие X фотографического фестиваля «Фотофест 2019» состоится 13 июня. Посетители увидят выставки известного подводного фотографа Ольги Каменской и мастера пейзажной съемки Михаила Трахтенберга.

Красота подводного мира в фотографиях. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"

Красота подводного мира в фотографиях. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"

Международный фестиваль собирает в Челябинске фотографов со всего мира. В этот раз к нам приедут председатель союза фотохудожников республики Айзербайджан Мирнаиб Оглу, дайвер-фотограф Максим Суворов и другие.

В рамках фестиваля фотографы отправятся в Магнитку, где пройдет фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска». А жителей и гостей Челябинска приглашают оценить удивительные кадры профессиональных фотографов в краеведческом музее.

Фотографы покажут один день из жизни Магнитки. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"

Фотографы покажут один день из жизни Магнитки. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"

Фотофест

С 13 июня (начало в 10:00)

Государственный исторический музей Южного Урала. Фойе восточной башни музея.

Челябинск, ул. Труда, 100

Вход бесплатный

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ИСТОЧНИК KP.RU

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