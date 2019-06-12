Челябинцы могут бесплатно увидеть уникальные фотографии

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-12T11:44:26+03:00

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Открытие X фотографического фестиваля «Фотофест 2019» состоится 13 июня. Посетители увидят выставки известного подводного фотографа Ольги Каменской и мастера пейзажной съемки Михаила Трахтенберга.

Красота подводного мира в фотографиях. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"

Международный фестиваль собирает в Челябинске фотографов со всего мира. В этот раз к нам приедут председатель союза фотохудожников республики Айзербайджан Мирнаиб Оглу, дайвер-фотограф Максим Суворов и другие.

В рамках фестиваля фотографы отправятся в Магнитку, где пройдет фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска». А жителей и гостей Челябинска приглашают оценить удивительные кадры профессиональных фотографов в краеведческом музее.

Фотографы покажут один день из жизни Магнитки. Фото предоставлено ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"

Фотофест

С 13 июня (начало в 10:00)

Государственный исторический музей Южного Урала. Фойе восточной башни музея.

Челябинск, ул. Труда, 100

Вход бесплатный

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