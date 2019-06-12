2019-06-12T12:07:34+03:00
Общество

Большинство девятиклассников Челябинской области сдали ОГЭ по русскому языку на «хорошо» и «отлично»

Стали известны результаты двух экзаменов
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Экзамены продолжаютсяЭкзамены продолжаютсяФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Школьники продолжают сдавать ОГЭ. На днях стали известны результаты обязательного экзамена по русскому языку, который писали 28 мая, а также по обществознанию. Этот предмет выбрали более половины девятиклассников.

Статистика по оценкам такая:

* Более 96% всех девятиклассников нашей области успешно сдали русский язык.

* Оценки «хорошо» и отлично» получили 62% обучающихся.

* С экзаменом по обществознанию 90% также справились успешно.

* Четверки и пятерки получили 45% .

Собственные результаты ученики могут узнать в своих школах. В случае несогласия с выставленными баллами можно подать апелляцию в течение двух рабочих дней, сообщают в Минобре Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске отличники получили паспорта из рук Алексея Текслера
В Челябинске кот-гопник нападает на людей и собак
Холодная волна: ветер Арктики несет похолодание в Челябинскую область
Лайфхак от жителя Челябинска: как напоить человека, застрявшего в лифте
Плов на Кировке, забавные открытки и хоровод: в Челябинске отметили День России
В центре Челябинска бесплатно раздают ироничные открытки
Челябинцы могут бесплатно увидеть уникальные фотографии
На Урал идет холод со снегом. Чего ждать Челябинску?
Челябинск ждет массовое отключение электроэнергии
Полицейского арестовали за интимную переписку с подростком в Челябинской области
В дороги Челябинска вложат более 1,6 млн рублей
Прямые авиарейсы из Челябинска в Батуми закрылись, так и не начавшись
В Челябинске стартовал ремонт дорог
«Апокалипсис какой-то!»: жители Тополиной аллеи в Челябинске остались без электричества
Пьяная мать не доглядела: малыш выпал из окна в Ленинском районе Челябинска
«Погладить не получится» в Челябинске пройдет фестиваль ёжиков
В Челябинской области пенсионеру пришили отрезанные «болгаркой» пальцы
Эксперты нашли самую дорогую квартиру в Челябинске
Алексей Текслер отреагировал на скандал в магнитогорской школе-интернате
Известного врача из Челябинска задержали за взятку турпутевкой
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сразу 15 стобалльников по профильной математике
Росгвардейцы на один день сменят форму на обмундирование царской армии в Челябинске
Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского
Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске
В ЧелГУ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»
Врач-акушер из Челябинской области получила условный срок за смерть ребенка в утробе матери