Большинство девятиклассников Челябинской области сдали ОГЭ по русскому языку на «хорошо» и «отлично»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-12T12:07:34+03:00

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Школьники продолжают сдавать ОГЭ. На днях стали известны результаты обязательного экзамена по русскому языку, который писали 28 мая, а также по обществознанию. Этот предмет выбрали более половины девятиклассников.

Статистика по оценкам такая:

* Более 96% всех девятиклассников нашей области успешно сдали русский язык.

* Оценки «хорошо» и отлично» получили 62% обучающихся.

* С экзаменом по обществознанию 90% также справились успешно.

* Четверки и пятерки получили 45% .

Собственные результаты ученики могут узнать в своих школах. В случае несогласия с выставленными баллами можно подать апелляцию в течение двух рабочих дней, сообщают в Минобре Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU