Большинство девятиклассников Челябинской области сдали ОГЭ по русскому языку на «хорошо» и «отлично»
Школьники продолжают сдавать ОГЭ. На днях стали известны результаты обязательного экзамена по русскому языку, который писали 28 мая, а также по обществознанию. Этот предмет выбрали более половины девятиклассников.
Статистика по оценкам такая:
* Более 96% всех девятиклассников нашей области успешно сдали русский язык.
* Оценки «хорошо» и отлично» получили 62% обучающихся.
* С экзаменом по обществознанию 90% также справились успешно.
* Четверки и пятерки получили 45% .
Собственные результаты ученики могут узнать в своих школах. В случае несогласия с выставленными баллами можно подать апелляцию в течение двух рабочих дней, сообщают в Минобре Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU