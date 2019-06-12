В центре Челябинска бесплатно раздают ироничные открытки

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-12T12:17:32+03:00

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12 июня, начиная с полудня, каждый желающий может получить ироничные открытки о Южном Урале. Их раздают возле Театра оперы и балета. Бесплатно, да не просто так. А за правильные ответы на вопросы об истории праздника и тематические фотографии в социальных сетях.

На открытках — красоты Челябинской области и подписи: «На Южном Урале есть человек, который скучает по тебе», «Из центра притяжения метеоритов», «От сурового Челябинска с добрым сердцем». Такие интересные карточки сделали студенты-активисты.

— Люди смогут написать поздравление и отправить открытку в любой регион страны своим друзьям и близким, — отмечает организатор акции Ольга Бушуева.

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ИСТОЧНИК KP.RU