2019-06-12T12:17:32+03:00
Общество

В центре Челябинска бесплатно раздают ироничные открытки

Акция посвящена Дню России
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Ироничные открытки ко Дню России.Ироничные открытки ко Дню России.
Изменить размер текста:

12 июня, начиная с полудня, каждый желающий может получить ироничные открытки о Южном Урале. Их раздают возле Театра оперы и балета. Бесплатно, да не просто так. А за правильные ответы на вопросы об истории праздника и тематические фотографии в социальных сетях.

На открытках — красоты Челябинской области и подписи: «На Южном Урале есть человек, который скучает по тебе», «Из центра притяжения метеоритов», «От сурового Челябинска с добрым сердцем». Такие интересные карточки сделали студенты-активисты.

— Люди смогут написать поздравление и отправить открытку в любой регион страны своим друзьям и близким, — отмечает организатор акции Ольга Бушуева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске отличники получили паспорта из рук Алексея Текслера
В Челябинске кот-гопник нападает на людей и собак
Холодная волна: ветер Арктики несет похолодание в Челябинскую область
Лайфхак от жителя Челябинска: как напоить человека, застрявшего в лифте
Плов на Кировке, забавные открытки и хоровод: в Челябинске отметили День России
Большинство девятиклассников Челябинской области сдали ОГЭ по русскому языку на «хорошо» и «отлично»
Челябинцы могут бесплатно увидеть уникальные фотографии
На Урал идет холод со снегом. Чего ждать Челябинску?
Челябинск ждет массовое отключение электроэнергии
Полицейского арестовали за интимную переписку с подростком в Челябинской области
В дороги Челябинска вложат более 1,6 млн рублей
Прямые авиарейсы из Челябинска в Батуми закрылись, так и не начавшись
В Челябинске стартовал ремонт дорог
«Апокалипсис какой-то!»: жители Тополиной аллеи в Челябинске остались без электричества
Пьяная мать не доглядела: малыш выпал из окна в Ленинском районе Челябинска
«Погладить не получится» в Челябинске пройдет фестиваль ёжиков
В Челябинской области пенсионеру пришили отрезанные «болгаркой» пальцы
Эксперты нашли самую дорогую квартиру в Челябинске
Алексей Текслер отреагировал на скандал в магнитогорской школе-интернате
Известного врача из Челябинска задержали за взятку турпутевкой
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сразу 15 стобалльников по профильной математике
Росгвардейцы на один день сменят форму на обмундирование царской армии в Челябинске
Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского
Ревизоры начали внеплановую проверку отделения ФОМС в Челябинске
В ЧелГУ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»
Врач-акушер из Челябинской области получила условный срок за смерть ребенка в утробе матери