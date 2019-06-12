Плов на Кировке, забавные открытки и хоровод: в Челябинске отметили День России

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-12T15:15:56+03:00

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12 июня во всех районах Челябинска проходят праздничные мероприятия. Масштабнее всего отмечают День России в центре города — на Кировке. Там прошли настоящие народные гуляния с ряжеными артистами, хороводами, песнями, играми и танцами. Это был танцевальный флешмоб под народную музыку.

Народные песни звучали в центре городаФото: Валентина ВАГАНОВА

Тут же, прямо на главной пешеходной улице, жарили шашлыки и готовили плов. С помощью угощений повара собрали деньги для больных детей.

ГОрожане пели и танцевалиФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинцев поздравили с праздником со сцены официальные лица. Тут же они наградили победителей турнира по мини-футболу среди молодежных национальных команд.

Вот такая торговля на праздникеФото: Валентина ВАГАНОВА

Возле Театра оперы и балета молодежь раздавала открытки с видами Челябинской области и ироничными надписями.

В горсаду Пушкина демонстрировали свое мастерство резчики по дереву. Они создавали шедевры прямо на глазах у зрителей. Вечером там можно будет насладиться джазовой музыкой. Играет оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Станислава Бережнова.

Кузнец на праздникеФото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU