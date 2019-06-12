СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-12T15:29:27+03:00

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Житель Челябинска проявил смекалку, которую оценили пользователи соцсети.

— Bчерa пpишел с pабoты, лифт не вызывается. Пoднимaюсь пешкoм, cлышу девушкa из лифта кpичит, чтобы ее вытaщили... Лифт зacтpял, cлужбу вызвать не мoгу уже минут 15. А девушкa гoвоpит, что сидит тaм уже минут 40 и очень xoчет пить. Прoявил cмекaлку, и вoт чтo удалocь пpидумaть из нескольких тpубочек, cтаканa и воды, — написал горожанин в группе «ЧЕЛЯБИНСК Online» в ВК.

Он приложил к посту фото своего изобретения. Подписчики группы похвалили его.

— Вот это конечно круто, конечно. Можно и дверь лифта попробовать открыть, а после вызволить девушку, но это тоже не плохой вариант, — написал Евгений Калиновский.

Впрочем, не все поверили в эту историю.

— Хватит врать. Никого там нет. Идиот трубочку в лифт засунул, — прокомментировал Инокентий.

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ИСТОЧНИК KP.RU