Лайфхак от жителя Челябинска: как напоить человека, застрявшего в лифте
Житель Челябинска проявил смекалку, которую оценили пользователи соцсети.
— Bчерa пpишел с pабoты, лифт не вызывается. Пoднимaюсь пешкoм, cлышу девушкa из лифта кpичит, чтобы ее вытaщили... Лифт зacтpял, cлужбу вызвать не мoгу уже минут 15. А девушкa гoвоpит, что сидит тaм уже минут 40 и очень xoчет пить. Прoявил cмекaлку, и вoт чтo удалocь пpидумaть из нескольких тpубочек, cтаканa и воды, — написал горожанин в группе «ЧЕЛЯБИНСК Online» в ВК.
Он приложил к посту фото своего изобретения. Подписчики группы похвалили его.
— Вот это конечно круто, конечно. Можно и дверь лифта попробовать открыть, а после вызволить девушку, но это тоже не плохой вариант, — написал Евгений Калиновский.
Впрочем, не все поверили в эту историю.
— Хватит врать. Никого там нет. Идиот трубочку в лифт засунул, — прокомментировал Инокентий.
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