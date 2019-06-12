Холодная волна: ветер Арктики несет похолодание в Челябинскую область

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-12T15:42:02+03:00

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Минусовая температура после жары в середине июня — это Урал! Но соблюдаем спокойствие: холодная волна накроет, в основном, Свердловскую область. А Южный Урал циклон заденет лишь вскользь. Поэтому у нас хоть и резко похолодает, но не трак критично.

Уже в четверг, 13 июня, столбик термометра опустится до +17 градусов. Такая температура воздуха продержится до 18 июня, а потом снова потеплеет.

Циклон идет из Скандинавии. По пути к нему присоединился арктический ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU