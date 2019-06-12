Синица в руках: жители Челябинской области выхаживают птенцов, выпавших из гнезд

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-12T17:06:19+03:00

Маленькие воробушки, голуби и синички вырастают в домашних условиях и улетают на волю (очень милые ФОТО)

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До чего же добрые люди в Магнитогорске! Помогут, даже если в беду попала маленькая птичка.

— Подскажите, куда обратиться можно. На дороге подобрали птенцов синичек, они совсем крохи. Ведут себя хорошо, едят дождевых червей с рук, — попросила совета Полина Авраменко в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Да у вас синица в руках! Берегите ее, — заметили подписчики группы.

Пока синички живут в коробке. Фото: Полина Авраменко

Среди них оказалось много людей, которые также подобрали пернатых бедняжек, выкормили, выходили и отпустили на волю. Они дали девушке советы.

— Давайте пшено, желток яйца, водичку поставьте в крышечке. Мы голубя совсем кроху вскормили из шприца, — написала Анна Цилина.

Другая жительница Магнитогорска спасла воробья. Фото: Дарья Малкова

— У нас вчера воробей упал с крыши. Уже перестал хромать. Поживет с нами неделю — другую, и пожелаем ему удачи. Главное — клетку найти. В коробке не очень им будет: начнут вылетать и могут травмироваться, — посоветовала Дарья Малкова.

Временное жилище воробушка. Фото: Дарья Малкова

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