Синица в руках: жители Челябинской области выхаживают птенцов, выпавших из гнезд
До чего же добрые люди в Магнитогорске! Помогут, даже если в беду попала маленькая птичка.
— Подскажите, куда обратиться можно. На дороге подобрали птенцов синичек, они совсем крохи. Ведут себя хорошо, едят дождевых червей с рук, — попросила совета Полина Авраменко в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
— Да у вас синица в руках! Берегите ее, — заметили подписчики группы.
Пока синички живут в коробке. Фото: Полина Авраменко
Среди них оказалось много людей, которые также подобрали пернатых бедняжек, выкормили, выходили и отпустили на волю. Они дали девушке советы.
— Давайте пшено, желток яйца, водичку поставьте в крышечке. Мы голубя совсем кроху вскормили из шприца, — написала Анна Цилина.
Другая жительница Магнитогорска спасла воробья. Фото: Дарья Малкова
— У нас вчера воробей упал с крыши. Уже перестал хромать. Поживет с нами неделю — другую, и пожелаем ему удачи. Главное — клетку найти. В коробке не очень им будет: начнут вылетать и могут травмироваться, — посоветовала Дарья Малкова.
Временное жилище воробушка. Фото: Дарья Малкова
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