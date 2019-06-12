Учеников челябинской гимназии завлекают на шоу для взрослых

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-12T17:30:48+03:00

Учеников челябинской гимназии завлекают на взрослое шоу. Фото из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Родители учеников пожаловались на баннер развлекательного заведения для взрослых в Управление образования Челябинска. А оттуда заявление передали в городское Управление федеральной антимонопольной службы России.

— Сообщается, что со стороны ул. Елькина напротив главного входа в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» размещается непристойная реклама клуба-кабаре «Show-Girls». Указанная реклама будет изучена на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе, — сообщают в УФАС Челябинска.

Решение примут в течение месяца. Согласно Закону о рекламе, в ней не допускается использование непристойных образов, сравнений и выражений.

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ИСТОЧНИК KP.RU