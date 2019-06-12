Новые скамейки разобрали на дрова в Челябинской области
Недолго жители Магнитогорска радовались новенькой оборудованной спортивной площадке на ул. Советской.
— Украли доски от лавочек на баскетбольной площадке. После игры негде посидеть, — написала местная жительница в группе «ВКонтакте».
— Похоже, кого-то очень сильно раздражают детские голоса и стук мяча за окном. Сначала теннисный стол маслом залили, а теперь лавочки разорили, — прокомментировала Елена Федотова.
Жители Магнитогорска думают, что доски могли приглянуться садоводам. Но, как говорится, не пойман — не вор. Жаль, на новой спортплощадке нет камеры видеонаблюдения.
Ни одна скамейка не уцелела. Фото: vk.com/magnitkacity
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