СЕГОДНЯ 04:25 2019-06-13T04:25:40+03:00

В соцсети попало видео с огромной змеей и ее хозяином

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Очевидцы сняли на видео челябинца, выгуливающего огромную змею. Она обвилась вокруг его торса и не замечала никого вокруг. Зато прохожие ее очень даже замечали. Пользователи соцсети «ВКонтакте», куда выложили видео, пишут, что не стоит так пугать народ. Лучше гулять со змеей там, где никого нет. Впрочем, любители змей их не поддержали.

— Я своего королевского питона тоже выгуливаю. Устроили тут сенсацию. Давно обыденно все это, — прокомментировала Надежда Грач.

— Я как-то решил со своей змеей на автобусе проехать. Так змей на пол выбрался. Вот это был караул! — рассказал Виталий Баландин.

Жителей Челябинска пугает гуляющий по городу удав.

Кто-то из очевидцев назвал змею на видео питоном. Но специалисты предположили, что это скорее императорский удав.

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ИСТОЧНИК KP.RU