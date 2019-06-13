В Челябинске украли уличный тренажер

СЕГОДНЯ 04:26 2019-06-13T04:26:32+03:00

Он исчез с новой спортивной площадки в микрорайоне «Парковый»

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Вряд ли это сделал большой поклонник спорта. Однако, узнаем, когда его найдут.

— Может, кто-то видел или у кого-то камеры стоят на окнах. У нас во дворе (Краснопольский проспект 19, 19а, 19б, Скульптора Головницкого 20а) установили детскую площадку 5 июня. А 8 июня один тренажер украли. Помогите, пожалуйста, найти, — обратилась к соседям Анастасия Комиссарук в группе «Парковый Челябинск» в ВК.

Местные жители возмущены: ведь обещали им сделать ограждение территории. Был бы забор с калиткой — кражи не случилось бы.

— Самое фиговое то, что тупо на металл сдали, скорее всего, — прокомментировал житель «Паркового» Григорий Гладков.

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ИСТОЧНИК KP.RU