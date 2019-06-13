2019-06-13T05:42:13+03:00
Общество

В Челябинске проверят уличные батуты

Надувной аттракцион остается объектом повышенной опасности которое лето
Лидия ПЕСКОВА
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Батут - опасное развлечение.Батут - опасное развлечение.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 13 июня, депутаты Челябинской городской думы проведут выездную проверку батутов, которые установлены в городских парках, сообщает пресс-служба Думы.

Ревизоры заглянут в три парка Челябинска: в парк Гагарина, в парк Тищенко и в парк на улице Молодогвардейцев. Они проверят, в каком состоянии находятся надувные аттракционы, есть ли у их владельцев разрешение на работу и безопасны ли сами конструкции.

Сегодня для бизнесменов батуты — один из легких способов заработать деньги. Однако в погоне за прибылью многие забывают о безопасности детей.

В прошлом году в Катав-Ивановске порыв ветра поднял в воздух батут, на котором прыгали пятеро ребятишек. Все они оказались в больнице. Кто-то отделался синяками, а кто-то заработал перелом и сотрясение мозга. За год до этого аналогичная история случилась в челябинском микрорайоне «Парковый». Шквалистый ветер поднял батут, стоявший на перекрестке, и выбросил на проезжую часть. Детей в тот момент на батуте не было, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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