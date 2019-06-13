Самый большой пирог в истории Челябинской области испекли в Миассе

СЕГОДНЯ 06:34 2019-06-13T06:36:29+03:00

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День России в Миассе решили отметить, восхваляя семью. Это не удивительно, ведь счастливые семьи и есть счастливое государство. Тысячи горожан семьями пришли 12 июня на фестиваль «Фамилия» в Дом купца Смирнова. Этот старинный особняк давно стал местом культурных встреч для жителей Миасса, передает корреспондент КП-Челябинск.

Отцы семейства смогли посетить мастер-класс по приготовлению мяса на огне. Мам и дочек учили азам флористики и макияжа. Гостям фестиваля рассказали о том, как составить свое генеалогическое древо. Провели конкурс на скоростную лепку пельменей, а под конец праздника всех угостили огромной «Дружной семейкой».

— Диаметр сладкого пирога превысил полтора метра. Таких больших пирогов в нашей области до сих пор не пекли, — утверждает координатор фестиваля Виргиния Гататуллина.

Кстати, сам фестиваль, как и этот пирог, порадовал жителей Миасса впервые. Организаторы надеются, что он станет традиционным, а в следующем году в Миасс приедут гости из других городов региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU