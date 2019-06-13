2019-06-13T07:10:38+03:00
Общество

Из-за саммитов ШОС и БРИКС два района в Челябинске обещают оставить без света

Энергетики приступают к большому ремонту
Лидия ПЕСКОВА
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Провести ремонт без отключения, увы, нельзя.Провести ремонт без отключения, увы, нельзя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ночью и утром 15 июня часть Центрального и Калининского районов останутся без электроснабжения, сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Энергетики объясняют, что в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС они затеяли ремонтные работы. Без отключения потребителей провести их невозможно. Поэтому с 1.30 ночи до 11.30 утра 15 июня частично отключать потребителей Центрального и Калининского районов, которые получают электричество с подстанций «Спортивная» и «Западная».

В зону временного обесточения попадают:

— район, ограниченный улицами: Коммуны, Энгельса, пр. Ленина, Свердловский пр., ул. Воровского, ул. Худякова, ул. Лесопарковая (тут проживают около 8 тысяч человек);

— район, ограниченный улицами: пр. Победы, ул. Краснознаменная, ул. Косарева, ул. Северо-Крымская, ул. Труда, Свердловский пр., ул. Братьев Кашириных, ул. Герцена (9 тысяч человек);

— а также ТРК «Калибр», КРК «Мегаполис», Краеведческий музей, ТК «Молния» по ул. Труда, ТРК «Гагарин Парк», Челябинский зоопарк, ПКиО им. Гагарина, Спорткомплекс «Динамо», ЛД «Уральская Молния», бассейн ЮУрГУ, сам ЮУрГУ, ЧГАУ, ГУ МВД России по Челябинской области, Управление Федерального казначейства по Челябинской области.

Информацию о сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому федеральному номеру 8-800-25-01-220 (звонок по России бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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