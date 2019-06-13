ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сегодня школьники сдают последние экзамены

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-13T07:31:43+03:00

Для не успевших на следующей неделе начнутся резервные дни

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Основная волна сдачи ЕГЭ завершится в четверг, 13 июня, экзаменами по биологии, информатике и ИКТ. Эти предметы в регионе сдают более пяти тысяч выпускников, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Доля сдающих информатику и ИКТ растет в Челябинской области год от года. Так, в 2017 году это предмет выбрали 11% выпускников, в 2018 уже 13%, а в этом году показатель превысил 15%, — говорит начальник областного Управления начального, основного, среднего общего образования Елена Тюрина.

Экзамен по информатике и ИКТ длится 3 часа 55 минут. Для поступления в вуз необходимо набрать 40 баллов.

Продолжительность экзамена по биологии 3 часа 30 минут. Минимальный проходной балл — 36.

На этой неделе завершается основная волна сдачи государственных экзаменов в 9-х и 11-х классах. В четверг проходят заключительные экзамены в форме ЕГЭ, а в пятницу завершатся последние экзамены у девятиклассников. Со следующей недели начнутся резервные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU