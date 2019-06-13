2019-06-13T09:33:55+03:00
Общество

Жительница Челябинской области согласилась стать женой иностранца за две тысячи рублей

Взамен мужчина получил разрешение на временное проживание в России
Лидия ПЕСКОВА
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Брак по расчету расторг прокурор.Брак по расчету расторг прокурор.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Прокурор Карабаша потребовал аннулировать брак своей землячки с гражданином Таджикистана, так как союз оказался фиктивным, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Супруги «прожили» больше двух лет. А потом стало известно, что дама после заключения фиктивного брака взяла у иностранца в качестве вознаграждения две тысячи рублей. Совместно пара не проживала и даже не собиралась. Брак заключили, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в нашей стране, — рассказывают в пресс-службе.

Разрешение на временное проживание выдают иностранцам в пределах квоты. Сверх нее разрешение могут выдать, если иностранный гражданин состоит в браке с гражданкой России, имеющей прописку. Если брак оказался фиктивным, его расторгают в судебном прядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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