Жительница Челябинской области согласилась стать женой иностранца за две тысячи рублей
Прокурор Карабаша потребовал аннулировать брак своей землячки с гражданином Таджикистана, так как союз оказался фиктивным, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.
— Супруги «прожили» больше двух лет. А потом стало известно, что дама после заключения фиктивного брака взяла у иностранца в качестве вознаграждения две тысячи рублей. Совместно пара не проживала и даже не собиралась. Брак заключили, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в нашей стране, — рассказывают в пресс-службе.
Разрешение на временное проживание выдают иностранцам в пределах квоты. Сверх нее разрешение могут выдать, если иностранный гражданин состоит в браке с гражданкой России, имеющей прописку. Если брак оказался фиктивным, его расторгают в судебном прядке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU