2019-06-13T09:33:07+03:00
Общество

Грабил связистов, аптекарей и финансистов: житель Челябинска пошел под суд за серию разбойных нападений

На дело мужчина ходил с самодельным пистолетом
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Преступник под стражей и ждет суда.Преступник под стражей и ждет суда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Житель Челябинска предстанет перед судом за серию разбойных нападений на офисы и магазины, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— С декабря 2017 по май 2018 года 41-летний житель Челябинска совершил серию разбойных нападений на аптеку, офисы и магазины, — уточняют в пресс-службе.

За пару дней до Нового года, закрыв лицо шарфом, он зашел в аптеку «Алвик» на Северо-Западе и, угрожая чем-то похожим на оружие, потребовал передать ему деньги. Провизор, правда, не растерялась, нажала тревожную кнопку — грабитель ушел ни с чем.

Зато потом он успешно ограбил три салона сотовой связи, алкомаркет и два офиса «быстрых денег», расположенных в разных районах Челябинска. Нажива превысила 400 тысяч рублей. Когда преступника задержали, у него нашли самодельный пистолет, с которым он ходил на дело.

Свою вину мужчина признал и заметил, что пошел на преступления из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Однако это вряд ли поможет смягчить наказание.

Сейчас преступник находится под стражей. Дело направлено в Тракторозаводский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Текслер дал старт ремонтам дорог в Челябинске
На Таганае полностью сгорел музей природы
Под Магнитогорском сточные воды сливают в реку, где разводят рыбу
Жительница Челябинской области согласилась стать женой иностранца за две тысячи рублей
Как выпускникам школ из Челябинской области отправить документы в вуз по почте
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: сегодня школьники сдают последние экзамены
Из-за саммитов ШОС и БРИКС два района в Челябинске обещают оставить без света
Пятилетний ребенок утонул на одной из рек в Челябинской области
Самый большой пирог в истории Челябинской области испекли в Миассе
В Челябинске проверят уличные батуты
В Челябинске украли уличный тренажер
Жителей Челябинска пугает гуляющий по городу удав
Новые скамейки разобрали на дрова в Челябинской области
Учеников челябинской гимназии завлекают на шоу для взрослых
Синица в руках: жители Челябинской области выхаживают птенцов, выпавших из гнезд
В Челябинске отличники получили паспорта из рук Алексея Текслера
Кот-гопник нападает на людей и собак в Челябинске
Холодная волна: ветер Арктики несет похолодание в Челябинскую область
Лайфхак от жителя Челябинска: как напоить человека, застрявшего в лифте
Плов на Кировке, забавные открытки и хоровод: в Челябинске отметили День России
В центре Челябинска бесплатно раздают ироничные открытки
Большинство девятиклассников Челябинской области сдали ОГЭ по русскому языку на «хорошо» и «отлично»