Грабил связистов, аптекарей и финансистов: житель Челябинска пошел под суд за серию разбойных нападений

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-13T09:33:07+03:00

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Житель Челябинска предстанет перед судом за серию разбойных нападений на офисы и магазины, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— С декабря 2017 по май 2018 года 41-летний житель Челябинска совершил серию разбойных нападений на аптеку, офисы и магазины, — уточняют в пресс-службе.

За пару дней до Нового года, закрыв лицо шарфом, он зашел в аптеку «Алвик» на Северо-Западе и, угрожая чем-то похожим на оружие, потребовал передать ему деньги. Провизор, правда, не растерялась, нажала тревожную кнопку — грабитель ушел ни с чем.

Зато потом он успешно ограбил три салона сотовой связи, алкомаркет и два офиса «быстрых денег», расположенных в разных районах Челябинска. Нажива превысила 400 тысяч рублей. Когда преступника задержали, у него нашли самодельный пистолет, с которым он ходил на дело.

Свою вину мужчина признал и заметил, что пошел на преступления из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Однако это вряд ли поможет смягчить наказание.

Сейчас преступник находится под стражей. Дело направлено в Тракторозаводский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU