Под Магнитогорском сточные воды сливают в реку, где разводят рыбу

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-13T09:31:50+03:00

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«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» из села Фершампенуаз наносит существенный вред экологии. К такому выводу пришла природоохранная прокуратура Магнитогорска.

— Предприятие занимается водоснабжением и водоотведением в селе Фершампенуаз. Нарушая законы, «УК ЖКХ» сбрасывает неочищенные, необезвреженные и необеззараженные сточные воды в реку Гумбейка. А река считается объектом рыбохозяйственного значения. Анализ проб сточных вод показал, что содержание фосфат-ионов и аммоний-ионов в них превышено в 7-8 раз, — говорят в прокуратуре.

Также выяснилось, что УК не получала разрешение на сброс в Гумбейку и не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура постановила прекратить нарушения. Предприятие оштрафуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU