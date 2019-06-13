2019-06-13T09:54:57+03:00
Общество

Алексей Текслер дал старт ремонтам дорог в Челябинске

Глава региона предупредил подрядчика о жестком контроле качества
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Алексей Текслер предупредил представителя подрядчика о жестком контроле качества работ. Фото: cheladmin.ruАлексей Текслер предупредил представителя подрядчика о жестком контроле качества работ. Фото: cheladmin.ru
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Наконец-то, с опозданием в месяц, в Челябинске стартовал сезон дорожных ремонтов. Документацию к аукциону стоимостью 870 млн руб региональное УФАС браковало дважды из-за ошибок.

В этом году, впервые за много лет, ремонтом челябинских дорог займется новый подрядчик — нижегородское предприятие «Нижавтодорстрой».

Поскольку работы начались позже, трудиться нижегородцам придется весь световой день до середины октября. В списке программы нынешнего года 18 участков основных улиц Челябинска.

Первым делом подрядчики вышли на дорогу по Университетской набережной: спецмашины сняли старый асфальт на проезжей части по направлению к ул. Худякова.

Программа дорожных ремонтов — на особом контроле главы региона Алексея Текслера. Он напомнил, что акцент власти сделали на ремонтах, ведь 2/3 сети областных дорог не соответствует требованиям.

— В Челябинской агломерации за пять лет отремонтируем около двух тысяч километров. Среда в дорожных ремонтах у нас раньше была бесконкурентной. И это неправильно. Хорошо, что заходят новые подрядчики. Контроль качества и гарантии работ — тот фокус, на который будем обращать внимание в первую очередь, — подчеркнул Алексей Текслер.

Впервые за много лет ремонтом дорог в Челябинске займется новый подрядчик. Фото: cheladmin.ru

Впервые за много лет ремонтом дорог в Челябинске займется новый подрядчик. Фото: cheladmin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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