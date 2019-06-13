Алексей Текслер поручил ужесточить условия контрактов по содержанию тротуаров в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-13T10:05:52+03:00

Уборка пешеходных дорожек в миллионном городе должна быть круглогодичной. Деньги на работы будут

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Глава региона Алексей Текслер встретился с представителем подрядчика по ремонту дорог в Челябинске — компании «Нижавтодорстрой». Нижегородцы стали единственными участниками и победителями аукциона в нынешнем году по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги».

Цена вопроса — 870 млн руб. В списке — 18 участков главных улиц города.

Алексей Текслер акцентировал внимание подрядчика на качестве: спросит строго. А журналисты поинтересовались у главы региона, будут ли включены в контракты и тротуары, к состоянии которых у горожан масса претензий.

— Достаточно распространенная практика, что вместе с содержанием дорожной сети одновременно в эти же контракты включать содержание и тротуаров, чтобы не было дисбаланса, чтобы постоянно чистились и тротуары. Задача — кардинально пересмотреть подход, в том числе, и к круглогодичному содержанию пешеходных дорожек. Такая задача поставлена. Будем менять подходы к техническому заданию, — сказал Текслер.

Глава региона напомнил, что им принято решение о выделении муниципалитетам дополнительных средств на благоустройство и содержание территорий. Деньги найдутся: Алексей Текслер предложил перераспределить поступления по земельному налогу в пользу местных бюджетов. В следующем году Челябинск, например, получит дополнительно более 500 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU