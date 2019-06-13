Алексей Текслер вспомнил, как получал в Челябинске свой первый паспорт

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-13T10:29:15+03:00

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Это замечательно — получить свой первый в жизни паспорт гражданина России в торжественной обстановке в резиденции губернатора. Здорово, когда напутствие произносит глава региона.

В День России церемонию торжественного вручения паспортов школьникам провел руководитель Челябинской области Алексей Текслер и начальник Управления по вопросам миграции МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова.

Дети ужасно волновались. Как и их родители, приглашенные почетными гостями на церемонию. Потому Алексей Текслер начал с простых и очень важных слов:

— Поздравляю вас с праздником — с Днем России. По традиции в этот день мы вручаем вам, молодым южноуральцам, первый «взрослый» документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Я прекрасно помню тот день, когда я получил паспорт. Я думаю, ваши родители помнят, что это происходило чуть позже, в 16 лет. Это было в Челябинске. Обстоятельства, и человека, который мне вручал паспорт, и слова, которые он мне говорил, я помню очень хорошо. И хотел бы, чтобы и для вас этот день был особенным, чтобы вы его запомнили. Я надеюсь, что атмосфера праздника поможет вам острее почувствовать глубокую связь с Родиной, ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу нашей страны. Впереди у вас еще годы учебы в школе, затем — в колледжах, вузах. Но уже сейчас нужно всерьез задуматься над выбором своего собственного пути, своих жизненных приоритетов. Чем раньше вы определитесь, тем больше успеете совершить, добьетесь большего. Желаю вам идти по жизни твердо, не бояться неудач, мыслить и действовать на благо нашей великой Родины, и, самое главное, — быть патриотами своей страны.

Паспорта в праздничный день, во время акции «Мы — граждане России», в резиденции губернатора вручили 20 лучшим школьникам Челябинской области. Это — лидеры школьного самоуправления, участники олимпиад, победители состязаний в науке, искусстве и спорте.

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» проводятся в Челябинской области уже 12 лет. Торжественное вручение паспортов всегда происходит в честь знаковых дат: Дня Конституции, Дня флага, Дня России.

ИСТОЧНИК KP.RU