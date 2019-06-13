ФСБ и следователи задержали главврача больницы в Челябинской области
Главного врача больницы в Южноуральске задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Владимира Яковлева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает местное издание «Вся округа» со ссылкой на Следственный отдел в Южноуральске.
Задержание провели вечером во вторник, 11 июня, но известно об этом стало только сейчас. В чем конкретно подозревают главврача из Челябинской области, пока неясно. Возможно, речь идет о нарушениях при госзакупках. Или о махинациях зарплатами персонала. Нарушения вскрылись после прокурорской проверки.
В кабинете Яковлева прошли обыски. Ночь он провел в изоляторе временного содержания.
— Потом его отпустили под домашний арест, — сообщают южноуральские журналисты.
Напомним, на днях в Челябинске задержали еще одного врача — главного травматолога минздрава Челябинской области Леонида Полляка. Его подозревают в получении взятки турпутевкой в Париж.
ИСТОЧНИК KP.RU