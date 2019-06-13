2019-06-13T10:50:37+03:00
Общество

Эксперты назвали цены самых дешевых квартир в Челябинске

«Двушку» в общежитии продают менее чем за полмиллиона рублей
Сергей УФИМЦЕВ
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Жилье в Челябинске можно купить меньше, чем за миллион рублей. Но качество оставляет желать лучшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ.Жилье в Челябинске можно купить меньше, чем за миллион рублей. Но качество оставляет желать лучшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Специалисты по недвижимости обнародовали цены на самое дешевое жилье в Челябинске. Ниже всех стоит квартира, сформированная из двух комнат в общежитии на ЧТЗ. За нее просят 480 тыс. руб. Или 16 тыс. руб. за квадратный метр.

Специалисты основывали свои исследования на объявлениях о продаже жилья.

— Если говорить о полноценных квартирах, а не комнатах в общежитии, то самая дешевая расположена в районе ЧГРЭС. Здесь за 1 кв. м предлагают 16,6 тысяч. В двухкомнатной квартире 51 «квадрат», — рассказали эксперты портала по поиску недвижимости.

Получается, 846 тыс. руб. за «двушку». Кроме того, на ул. Горького продается однокомнатная квартира за 800 тысяч. Ее пустили с молотка в рамках процедуры банкротства.

При этом эксперты называют самой дорогой квартирой в Челябинске апартаменты на ул. Кирова. Здесь пятикомнатное жилье продают по цене 177 тыс. руб. за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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