СК возбудил уголовное дело о похищении четырехлетнего мальчика из Челябинска

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-13T11:18:51+03:00

Если вы видели этого ребенка, знаете, где он находится, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: семейный архив.

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Мишу Лыкова ищут почти неделю. Его похитил биологический отец прямо на глазах у родителей. Это произошло днем 9 июня в Ленинском районе. Сейчас ребенка разыскивают родственники, волонтеры и силовики.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По словам мамы мальчика Светланы, несколько лет назад отец вступил в секту. Угрожал Светлане, что когда-нибудь увезет сына в глухую деревню. Никакой школы, только «жизнь в экологически чистых условиях». Ребенок будет жить чуть ли не в землянке и работать на земле. После этого мама прекратила общение отца с сыном. На что тот пригрозил выследить семью и забрать сына.

ПРИМЕТЫ

Миша Лыков. Рост 105 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в синюю куртку с рисунком, красную футболку, штаны песочного цвета, синие кроссовки, камуфляжную кепку.

ВАЖНО

Если вам что-либо о местонахождении ребенка, позвоните по телефону 8-800-700-54-52, это номер поискового отряда «ЛизаАлерт», звонок бесплатный. Либо в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU