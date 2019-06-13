Стали известны подробности задержания главврача больницы в Челябинской области
Фигурантами уголовного дела стали главврач и главный бухгалтер больницы Южноуральске. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Ущерб оценили минимум в 70 тыс. руб.
— По версии следствия, в 2018-2019 годах главный врач и главный бухгалтер начисляли премии сотрудникам больницы, а потом присваивали эти деньги себе, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.
Главврач Владимир Яковлев находится под домашним арестом. Позже суд решит судьбу главбуха — отправить в СИЗО на время следствия или также отпустить домой.
В Следственном управлении подчеркнули, что махинации с премиями вскрылись после прокурорской проверки. В задержании участвовали сотрудники ФСБ.
Напомним, главного врача больницы в Южноуральске задержали вечером 11 июня. Фигурантам уголовного дела грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU