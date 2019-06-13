2019-06-13T11:16:18+03:00
Происшествия

Стали известны подробности задержания главврача больницы в Челябинской области

По версии следствия, начальник присваивал себе премии подчиненных
Сергей УФИМЦЕВ
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В задержании участвовали сотрудники ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ.В задержании участвовали сотрудники ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Фигурантами уголовного дела стали главврач и главный бухгалтер больницы Южноуральске. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Ущерб оценили минимум в 70 тыс. руб.

— По версии следствия, в 2018-2019 годах главный врач и главный бухгалтер начисляли премии сотрудникам больницы, а потом присваивали эти деньги себе, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Главврач Владимир Яковлев находится под домашним арестом. Позже суд решит судьбу главбуха — отправить в СИЗО на время следствия или также отпустить домой.

В Следственном управлении подчеркнули, что махинации с премиями вскрылись после прокурорской проверки. В задержании участвовали сотрудники ФСБ.

Напомним, главного врача больницы в Южноуральске задержали вечером 11 июня. Фигурантам уголовного дела грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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