2019-06-13T11:24:48+03:00
Здоровье

Поликлиника под открытым небом еще неделю бесплатно будет консультировать в центре Челябинска

Можно проконсультироваться у эндокринолога, кардиолога, пульмонолога и терапевта
Андрей АБРАМОВ
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Попасть на осмотр можно с 12.00 до 16.00. Фото: Челябинский областной центр медицинской профилактикиПопасть на осмотр можно с 12.00 до 16.00. Фото: Челябинский областной центр медицинской профилактики
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Бывает на что-то беспокоит в организме, но брать талон и терять день в больнице желания нет. Успокаиваем себя, пока болит не сильно, да и ладно. Есть неплохая альтернатива: получить консультацию врача в центре Челябинска без всяких очередей. В пятницу, 14 июня, на площади Революции вновь начинает работать проект «Территория здоровья».

— Работу «поликлиники под открытым небом» продлили в связи с большим интересом. Пройти обследования и получить рекомендации специалистов южноуральцы смогут до 21 июня с 12.00 до 16.00. Все желающие смогут обратиться в специальные мобильные комплексы, чтобы бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, измерить давление, узнать индекс массы тела. Отвечать на вопросы будут терапевт и инструктор по ЛФК. Рекомендации по гигиене полости рта даст стоматолог.

В определенные дни на площадке будут работать узкие специалисты: эндокринолог, кардиолог, пульмонолог. Узнать подробное расписание можно на сайте центра медицинской профилактики chocmp.ru. Для удобства гостей организованы зоны отдыха, подготовлены творческие номера и викторины с призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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