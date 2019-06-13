Поликлиника под открытым небом еще неделю бесплатно будет консультировать в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-13T11:24:48+03:00

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Бывает на что-то беспокоит в организме, но брать талон и терять день в больнице желания нет. Успокаиваем себя, пока болит не сильно, да и ладно. Есть неплохая альтернатива: получить консультацию врача в центре Челябинска без всяких очередей. В пятницу, 14 июня, на площади Революции вновь начинает работать проект «Территория здоровья».

— Работу «поликлиники под открытым небом» продлили в связи с большим интересом. Пройти обследования и получить рекомендации специалистов южноуральцы смогут до 21 июня с 12.00 до 16.00. Все желающие смогут обратиться в специальные мобильные комплексы, чтобы бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, измерить давление, узнать индекс массы тела. Отвечать на вопросы будут терапевт и инструктор по ЛФК. Рекомендации по гигиене полости рта даст стоматолог.

В определенные дни на площадке будут работать узкие специалисты: эндокринолог, кардиолог, пульмонолог. Узнать подробное расписание можно на сайте центра медицинской профилактики chocmp.ru. Для удобства гостей организованы зоны отдыха, подготовлены творческие номера и викторины с призами.

ИСТОЧНИК KP.RU