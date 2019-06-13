Жительница Челябинска отрастила самую длинную косу и выиграла конкурс
В Екатеринбурге 12 июня завершился конкурс «Уральская краса — длинная коса». Блондинки, брюнетки и шатенки демонстрировали свои роскошные волосы. В финал вышли 66 участниц. Уралочки в возрасте от 4 и до 45 лет боролись за главный приз. Победу одержала Надежда Чумель из Челябинска. За ее шикарную рыжую косу длиной почти в полтора метра члены жюри проголосовали единогласно.
Победительнице 27 лет. Она профессиональный фотограф.
— Мои волосы весят больше килограмма, из-за этого постоянно приходится следить за осанкой. Кроме того, за такой длинной косой очень сложно ухаживать: распутывать и расчесывать локоны нужно около часа, — рассказала Надежда Чумель.
За самую длинную косу Надежде Чумель достался сертификат на 25 000 рублей на шопинг со стилистом в ТРЦ в Екатеринбурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU