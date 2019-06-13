Жительница Челябинска отрастила самую длинную косу и выиграла конкурс

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-13T11:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге 12 июня завершился конкурс «Уральская краса — длинная коса». Блондинки, брюнетки и шатенки демонстрировали свои роскошные волосы. В финал вышли 66 участниц. Уралочки в возрасте от 4 и до 45 лет боролись за главный приз. Победу одержала Надежда Чумель из Челябинска. За ее шикарную рыжую косу длиной почти в полтора метра члены жюри проголосовали единогласно.

Победительнице 27 лет. Она профессиональный фотограф.

— Мои волосы весят больше килограмма, из-за этого постоянно приходится следить за осанкой. Кроме того, за такой длинной косой очень сложно ухаживать: распутывать и расчесывать локоны нужно около часа, — рассказала Надежда Чумель.

За самую длинную косу Надежде Чумель достался сертификат на 25 000 рублей на шопинг со стилистом в ТРЦ в Екатеринбурге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU