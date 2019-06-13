Чемпион по боям без правил хочет стать губернатором Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-13T12:06:35+03:00

Но документы в избирком он еще не отнес

Изменить размер текста: A A

В грядущих выборах губернатора Челябинской области может принять участие Александр Комиссаров. Южноуралец — довольно известная в города персона. Он успешный спортсмен-рукопашник и периодически пытается взывать к совести чиновников громкими заявлениями. Дело в том, что живет Александр в полусгнившем доме в Металлургическом районе.

Пока что Комиссаров не принес документы в избирательную комиссию. Кроме того, вероятно, он пойдет самовыдвиженцем. Для этого ему нужно будет собрать немало подписей сторонников.

У Александра трое детей. Как-то он объявил, что продает честно добытые кровью и потом награды, чтобы поехать на очередные соревнования. В итоге нашелся спонсор и челябинец достойно показал себя в боях.

Выборы в Челябинской области назначены на 8 сентября. Пока на них уже действующий глава региона Алексей Текслер, бизнесмен Андрей Аюпов и активист Александр Лебедев. Ожидается, что в ближайшие дни своих кандидатов представят партии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU