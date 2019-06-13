Челябинск на втором месте в стране по торговле нелегальными сигаретами

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-13T12:59:39+03:00

Каждая четвертая пачка у нас - контрабандная

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Проблему обсудили на круглом столе в Южно-Уральской торгово-промышленной палате при поддержке Общественной палаты Челябинска и ЗСО. Говорили о причинах роста теневого рынка табачной продукции в Челябинской области.

Среди миллионников Челябинск занимает второе место по объемам контрабанды, уступая Ростову-на-Дону (данные агентства KantarTNS). В Челябинске каждая четвертая пачка сигарет контрабандная, в целом по России – каждая десятая. Это влияет на объемы поступления налогов в бюджеты, создает почву для подпольного производства, снижает конкурентоспособность малого и среднего бизнеса.

Общественники сообщили: контрабандные сигареты открыто продаются даже там, где ранее уже проводились проверки.

— Для борьбы с проблемой нужен комплексный подход, ужесточение санкций, совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики, — отметили специалисты.

Участники встречи приняли рекомендации, среди которых — проведение разъяснительной работы для работников торговли, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, установление минимальной розничной цены на табачную продукцию, мониторинг ситуации на рынке табачной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU