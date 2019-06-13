2019-06-13T13:21:01+03:00
Общество

Есть ли шанс у семьи, в которой качель сломала ребенку ногу, получить компенсацию в Челябинске

Суд может занять до полугода
Андрей АБРАМОВ
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Эти качели повредили парню ногу.Эти качели повредили парню ногу.Фото: СОЦСЕТИ
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На прошлой неделе в Челябинске случилась показательная история: в сквере Колющенко на подростка рухнула качель. Ржавая конструкция повредила 13-летнему школьнику ногу. Сейчас он в больнице с аппаратом Илизарова. Следственный комитет ведет проверку инцидента.

О том, какие могут быть перспективы у этого дела и как действовать в подобных ситуациях, мы поинтересовались у челябинского юриста Льва Большакова:

Качель сломала ногу ребенку в Челябинске

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— Прежде всего нужно обратиться в травмпункт и там зафиксировать травму. А дальше в суд. Ответчиками указывать районную администрацию, дирекцию парка. На каждую качель должен быть сертификат качества. Там указывают срок, до которого аттракцион можно использовать. Чиновники, когда оборудуют площадки, не всегда задумываются о безопасности. Перед выборами депутаты любят устанавливать детские городки со своими подписями. В первую очередь хотят сэкономить. Поэтому ставят садовые качели. Они не предназначены, что на них ежедневно будут качаться десятки детей. По документам у них сроки эксплуатации год-два. Понятно, что их используют десятки лет.

На мой взгляд, дирекции челябинских скверов должны ежегодно проводить ремонты и проверку своей инфраструктуры. Понятно, что этого не делается.

Думаю, перспективы у такого дела есть. Травма налицо, случай резонансный. Но вот как установят виновных? Может быть, кого-то сделают крайним. Но в любом случае в суде виновника установят. Обычно такие дела длятся до полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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