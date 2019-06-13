«Осторожно! Живые пчелы!»: Почта доставила жителю Челябинска жужжащую бандероль
Пчеловод из Челябинска Иван Агапов получил необычную посылку. На коробке пометка: «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».
Внутри специальный контейнер, в котором к адресату приехали пчелиные матки и рабочие пчелы из Майкопа. Живой груз в Челябинск в целости и сохранности доставила Почта России
В дороге медоносы даже не успели проголодаться. В посылку для них заранее заложили сухой корм.
— Майкопские пчелы не в первый раз путешествуют по России в почтовой бандероли. Необычные отправления помещаются в специальные клетки и упаковываются в коробки. Все насекомые имеют ветеринарное свидетельства, — рассказали в пресс-службе УФПС по Челябинской области.
Похожие отправления получили жители Тюменской и Свердловской областей. В Челябинск прибыли пчелы пород Бакфаст, Карника и Карпатка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
В Челябинск привезли "живую посылку".
ИСТОЧНИК KP.RU