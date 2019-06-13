«Осторожно! Живые пчелы!»: Почта доставила жителю Челябинска жужжащую бандероль

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-13T13:43:34+03:00

Медоносы прибыли на Южный Урал из Майкопа

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Пчеловод из Челябинска Иван Агапов получил необычную посылку. На коробке пометка: «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

Внутри специальный контейнер, в котором к адресату приехали пчелиные матки и рабочие пчелы из Майкопа. Живой груз в Челябинск в целости и сохранности доставила Почта России

В дороге медоносы даже не успели проголодаться. В посылку для них заранее заложили сухой корм.

— Майкопские пчелы не в первый раз путешествуют по России в почтовой бандероли. Необычные отправления помещаются в специальные клетки и упаковываются в коробки. Все насекомые имеют ветеринарное свидетельства, — рассказали в пресс-службе УФПС по Челябинской области.

Похожие отправления получили жители Тюменской и Свердловской областей. В Челябинск прибыли пчелы пород Бакфаст, Карника и Карпатка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

В Челябинск привезли "живую посылку".

ИСТОЧНИК KP.RU