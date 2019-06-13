2019-06-13T14:47:14+03:00
Общество

В сквере Металлургического района появится площадка для выгула животных

«Юбилейный» был в забвении 10 лет
Ольга АНТОНОВА
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В сквере "Юбилейный" скоро станет красиво. Фото: cheladmin.ruВ сквере "Юбилейный" скоро станет красиво. Фото: cheladmin.ru
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Для жителей района этот зеленый уголок длиной в 500 метров был одним из любимых мест отдыха. Потому большинство местных единогласно в прошлом году проголосовали за включение «Юбилейного» в программу благоустройства.

В этом году в сквере вырезали аварийные деревья, побороли сорный кустарник. Скоро начнется монтаж освещения: все коммуникации уложат в специальные каналы под землей.

Через неделю на торгах определится подрядчик по переустройству «Юбилейного». Он приведет в порядок клумбы, заасфальтирует дорожки. В сквере установят две детские площадки с безопасным покрытием. Обещают скейт-парк. А на границе с промзоной оборудуют автопарковку и площадку для выгула животных.

Здешняя система видеонаблюдения войдет в систему «Безопасный город». На благоустройство требуется 22 млн руб: 15 млн руб — по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Еще семь млн руб — из областной казны.

Сквер будет готов к сентябрю.

Параллельно ремонтируется разделительный бульвар по Шоссе Металлургов (от ул. Жукова до ул. Сталеваров). Работы финансирует «Мечел».

А пока вот так... Фото: cheladmin.ru

А пока вот так... Фото: cheladmin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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