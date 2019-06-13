2019-06-13T14:50:55+03:00
Происшествия

Пенсионерка чудом осталась жива, попав под трамвай в Челябинске

Бабушку увезли на скорой с места ДТП
Сергей УФИМЦЕВ
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ДТП с трамваем случилось днем 13 июня в Челябинске.ДТП с трамваем случилось днем 13 июня в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Старушка попала под вагон на Свердловском тракте. ЧП случилось в Челябинске днем 13 июня. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На место аварии приехала скорая. Движение трамваев в Металлургическом районе на время остановилось.

— Бабушку увезли в больницу, ничего серьезного, — пишет очевидец Артем в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГИБДД Челябинска отметили, что 88-летняя пенсионерка переходила трамвайные пути в неположенном месте.

Известно, что на место ДТП выезжал начальник «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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