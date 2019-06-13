Пенсионерка чудом осталась жива, попав под трамвай в Челябинске
Бабушку увезли на скорой с места ДТП
ДТП с трамваем случилось днем 13 июня в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Старушка попала под вагон на Свердловском тракте. ЧП случилось в Челябинске днем 13 июня. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На место аварии приехала скорая. Движение трамваев в Металлургическом районе на время остановилось.
— Бабушку увезли в больницу, ничего серьезного, — пишет очевидец Артем в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГИБДД Челябинска отметили, что 88-летняя пенсионерка переходила трамвайные пути в неположенном месте.
Известно, что на место ДТП выезжал начальник «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.
ИСТОЧНИК KP.RU