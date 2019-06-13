Пенсионерка чудом осталась жива, попав под трамвай в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-13T14:50:55+03:00

ДТП с трамваем случилось днем 13 июня в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бабушку увезли на скорой с места ДТП

Изменить размер текста: A A

Старушка попала под вагон на Свердловском тракте. ЧП случилось в Челябинске днем 13 июня. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На место аварии приехала скорая. Движение трамваев в Металлургическом районе на время остановилось.

— Бабушку увезли в больницу, ничего серьезного, — пишет очевидец Артем в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГИБДД Челябинска отметили, что 88-летняя пенсионерка переходила трамвайные пути в неположенном месте.

Известно, что на место ДТП выезжал начальник «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

ИСТОЧНИК KP.RU