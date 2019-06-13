2019-06-13T15:19:53+03:00
Общество

Жителя Челябинска задержали при продаже радиоактивных приборов с плутонием

Он нашел забытые кем-то датчики и решил заработать
Андрей АБРАМОВ
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Челябинец решил продать приборы, начиненные ядерной начинкой. Фото: Олег РУКАВИЦЫНЧелябинец решил продать приборы, начиненные ядерной начинкой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Челябинска. Отвечал он по довольно редкой статье: незаконное использование ядерных материалов и радиоактивных веществ. Свою вину молодой человек не отрицал.

Пару лет назад он нашел в гаражах 30 датчиков. В них содержалась смесь радиоактивных веществ плутония и америция. Что это были за устройства, правоохранители не уточняют. Однако судя по информации в интернете, эти элементы часты используют в измерительных приборах для атомной отрасли.

— Объявление о продаже датчиков мужчина выложил в Сеть. За все устройства он собирался выручить 30 тысяч рублей. Договорился о встрече с покупателями и в момент сделки его задержали сотрудники ФСБ и МВД. Ему назначен штраф в 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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