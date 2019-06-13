2019-06-13T15:59:49+03:00
Общество

В Челябинской области 35 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии и истории

Это в два раза больше, чем в прошлом году
Валентина ВАГАНОВА
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С такими высокими результатами у выпускников есть все шансы поступить в вуз на бюджет.С такими высокими результатами у выпускников есть все шансы поступить в вуз на бюджет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Появились результаты единого государственного экзамена по химии и истории, который прошел 31 мая. Максимальный балл набрали 35 выпускников.

— Пять участников набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории, и 30 человек получили максимальный балл по химии. Напомню, что в прошлом году у нас был только один стобалльник по истории и 13 — по химии, — рассказала исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Значительно выросло также и число ребят, набравших 60 и 80 баллов. С такими высокими результатами у выпускников есть все шансы поступить в вуз на бюджет.

Кстати, в начале года учитель химии из Озерска Александр Задорин сдал ЕГЭ досрочно, чтобы освежить организационные моменты, повысить авторитет у учеников и мотивировать их. Александру удалось повлиять на школьников! На экзамене по химии две его ученицы, Ярослава Пашкова и Маргарита Бруннер, набрали максимальный балл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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