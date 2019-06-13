Магнитогорца, обвиняемого в убийстве участницы конкурса красоты, оставили под стражей до зимы

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-13T15:56:48+03:00

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В Челябинске начинается громкий процесс по делу об убийстве девушки в Магнитогорске. На скамье подсудимых оказался автослесарь. По версии следствия, он до смерти забил жертву молотком ради машины.

Напомним, Ксению Мецгер нашли мертвой в прошлом году. Участница престижного конкурса красоты приехала в автосервис продать свою иномарку. Потенциальный покупатель — молодой автослесарь — решил убить владелицу легковушки. Он спрятал тело Ксении за городом. Труп увез на ее же машине.

Через несколько дней силовики его раскололи. Он признался, что хотел продать иномарку по частям и рассчитаться с долгами.

Уголовное дело рассматривает Челябинский областной суд.

— Обвиняемому продлили меру пресечения. Он останется в СИЗО до 3 декабря, — рассказали в пресс-службе суда.

Слесарю грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU